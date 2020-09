Crysis Remastered : les gros canons sont de sortie dans la bande-annonce de lancement

Au début de l'été, Crytek avait dévoilé Crysis Remastered, version modernisée de son célèbre FPS qui a déjà 13 ans. Le titre est sorti sur Nintendo Switch il y a quelques semaines, mais la plupart des joueurs attendaient surtout de découvrir les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One. Elles sont disponibles depuis aujourd'hui, alors place à une bande-annonce de lancement :

Crytek rappelle que Crysis Remastered a été développé et optimisé en partenariat avec Saber Interactive, et il bénéficie du ray tracing sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X grâce au CryEngine. Sur PC, le ray tracing est évidemment présent, de même que le DLSS, à condition d'avoir une carte graphique NVIDIA GeForce RTX, comme la 2060 à 327 € sur Amazon.fr. Disponible exclusivement sur l'Epic Games Store sur PC, Crysis Remastered inclut la bande originale et un fond d'écran si vous l'achetez dans les trois semaines suivant sa sortie, et sur PS4, vous pouvez obtenir un thème sur cette même période. Steffen Halbig, responsable du projet, commente :

Notre objectif était d'améliorer l’optimisation visuelle pour un large éventail de PC et d'utiliser toutes les capacités techniques des consoles de cette génération tout en offrant le même gameplay de qualité qui a fait la réputation de Crysis. Nous sommes donc ravis de pouvoir permettre à une nouvelle génération de joueurs de s’équiper du nanosuit et de vivre l’expérience Crysis, améliorée et optimisée afin de tirer parti des composants actuels et des progrès réalisés sur le CryEngine.

Crysis Remastered est donc disponible dès aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One, le meme du « Can it Run Crysis ? » est relancé.

Lire aussi : Crysis Remastered : une bande-annonce explosive en 8K dévoilée