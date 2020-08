Crysis Remastered se trouve une date de sortie sur PS4, Xbox One et PC, de belles promesses techniques en vidéo

Alors que rien ne présageait de quelconques complications de sortie lors de son annonce au printemps dernier, Crysis Remastered a pas mal fait parler de lui durant la saison estivale. Entre les soucis de communication suite aux leaks, un report de son lancement en réponse à la grogne de la communauté jugeant mal son aspect technique et finalement une arrivée sur Switch sans report, rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Les joueurs PS4, Xbox One et PC étaient donc jusqu'à présent dans l'attente, et cette dernière prend finalement fin alors que Crytek communique à propos de cette version remastérisée.

Crysis Remastered sortira donc le 18 septembre sur ordinateurs via l'Epic Games Store et les consoles de Sony et Microsoft au prix de 29,99 €. Cette nouvelle version du FPS codéveloppée par Saber Interactive montre pour l'occasion ce qu'elle a dans le ventre à travers une vidéo orientée technique. Entre des assets améliorés avec des textures jusqu'en 8K et un rendu HDR, un nouvel éclairage bénéficiant du ray-tracing afin d'obtenir de belles réflexions sur les surfaces, dont l'eau, la présence d'un anti-aliasing temporel, du SSDO (Screen Space Directional Occlusion) et SVOGI (illumination globale) avec une meilleure profondeur de champ, un flou cinématique ou encore des fonctions SSR et SSS (Screen Space Reflections et Screen Space Shadows), les joueurs possédant une bête de compétition pourront se faire plaisir. En plus, les technologies DLSS et VKRAY Vulkan de NVIDIA seront disponibles pour ceux ayant une carte graphique RTX compatible.

Sur consoles, il n'y aura pas de quoi se plaindre, puisque le ray-tracing sera bien présent sur PS4 Pro (console vendue en bundle à 399,99 € sur Amazon) et Xbox One X grâce à une solution logicielle du CryEngine.