Crysis Remastered : la date de sortie, une Launch Edition, des images et la bande-annonce de gameplay en fuite...

Hier soir, nous vous annoncions la diffusion d'une toute première bande-annonce de gameplay pour Crysis Remastered ce mercredi 1er juillet, dont l'avant-première était déjà planifiée sur YouTube, nous révélant au passage sa durée d'un peu plus de 2 minutes. Nous avions alors supposé que sa date de sortie serait au passage dévoilée, le lancement étant prévu pour cet été. Dommage pour Crytek, le Microsoft Store a encore frappé (à un moment, il faudrait peut-être y faire quelque chose, non ?), nous permettant d'apprécier plusieurs visuels et de découvrir cette fameuse date.

Et... c'est la déception. La claque d'époque n'est plus d'actualité désormais et cette remastérisation a plus l'air ici d'un simple portage qu'autre chose. Quant à son arrivée, elle s'effectuera ainsi le 23 juillet sur Xbox One, et donc également sur PS4, Switch et PC. Si la taille indiquée est véridique, il faudra libérer 7,01 Go pour installer ce Crysis Remastered, qui devrait être compatible HDR et 4K sur les plateformes compatibles.

Par ailleurs, une autre page est en ligne pour une Launch Edition, dont la précommande permettra d'y jouer deux jours en avance. Mais le plus intéressant, et dramatique pour le studio, avec ce deuxième listing, c'est que nous y retrouvons la bande-annonce, pouvant être visionnée à loisir... Arrivée en avion au-dessus de l'archipel de Lingshan, saut en parachute, attaques d'installations coréennes par l'unité Raptor et notre personnage Nomad, découverte des Cephs et, surtout, mise en avant des propriétés de la nano-combinaison faisant tout le sel de la licence, rien n'est oublié pour donner envie de (re)découvrir ce titre d'antan.

Reste à voir si Crytek a d'autres annonces à effectuer demain. Au passage, c'est Saber Interactive qui est en charge de cette nouvelle version, studio ayant déjà fait ses preuves avec la version Switch de The Witcher 3 (disponible à 49,89 € sur Amazon), les possesseurs de la console de Nintendo ne devraient donc pas trop avoir à s'inquiéter.