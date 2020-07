Crysis Remastered : la date de sortie et le trailer reportés suite aux leaks !

Crysis Remastered avait été confirmé en avril dernier, alors sans véritable visuel nous permettant de juger son amélioration entre 2007 et 2020. Les présentations étaient prévues pour ce 1er juillet à 18h00 avec une première bande-annonce, mais comme souvent, tout a fuité avant l'heure, avec des images et le trailer en question. Problème : ces premiers visuels n'ont pas du tout convaincu la communauté, qui a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux.

Et plutôt que de foncer dans le mur tête baissée vers la date de sortie supposée du 23 juillet 2020, Crytek et Saber Interactive ont pris une décision radicale : repousser Crysis Remastered à la dernière minute pour l'améliorer. Le projet est donc reporté à une date inconnue, au même titre que la bande-annonce qui aurait dû être diffusée ce soir.

Comme vous le savez, Crysis Remastered arrivera dans le monde cette année, et la licence fera même ses débuts sur Nintendo Switch !

Votre passion pour la franchise Crysis mérite indéniablement un jeu de haute qualité, et nous nous engageons à fournir exactement cela. Pour nous assurer que nous respectons cet engagement, nous devrons retarder la date de lancement (sur toutes les plateformes) et la sortie de la bande-annonce de quelques semaines. Parce qu'elles ont déjà commencé, les précommandes pour Switch resteront ouvertes, mais les précommandes pour toutes les autres plateformes seront également retardées.

Les fonctionnalités que vous attendez avec impatience sont déjà définies, mais nous voulons prendre le temps de peaufiner le jeu. Vous avez peut-être eu vent de la fuite hier, et nous voulons que vous sachiez que nous avons vu toutes les réactions - les bonnes et les mauvaises - et nous vous écoutons ! Nous travaillons toujours sur un certain nombre de choses sur le fond et sur la forme. S'il vous plaît, continuez à nous donner de l'amour, et rassurez-vous, vous aurez bientôt le jeu que vous aimez entre les mains !

Ce temps supplémentaire jusqu'à la sortie nous permettra de remettre Crysis Remastered à la hauteur que vous attendez d'un jeu Crysis sur PC et console. Nous espérons que vous comprenez ce que nous faisons - et que vous resterez avec nous pendant que nous prenons le temps d'apporter quelques améliorations supplémentaires.