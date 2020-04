Crysis Remastered confirmé avec une saison de sortie, du Ray Tracing et plein de promesses graphiques

Fini les fuites, place à l'officiel : teaser en haute définition à l'appui, Crysis Remastered vient d'être confirmé par Crytek, qui sera aussi éditeur sur le projet. Il co-développera le portage avec Saber Interactive, coutumier du genre, avec encore récemment la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt.

Le communiqué officiel fait la liste des atouts techniques de cette version créée avec une mouture optimisée du CryENGINE, et ils sont aussi nombreux que complexes pour les novices.

Crysis Remastered se concentrera sur la campagne solo du jeu original et contiendra des textures de haute qualité et des modèles améliorés, un pack de texture HD, un anti-aliasing temporel, de l'occlusion directionnelle (SSDO), de l'illumination globale (SVOGI), des profondeurs de champ à la pointe de la technologie, de nouveaux paramètres d'éclairage, un flou de mouvement et du parallaxe occlusion mapping, ainsi que des effets de particules qui seront également ajoutés là où cela est nécessaire. D'autres ajouts tels que du brouillard volumétrique et des puits de lumière, du Ray Tracing intégré au logiciel et des réflexions d'écran fournissent au jeu une mise à niveau visuelle majeure.

Il nous tarde de voir ce que valent vraiment ces promesses une fois en jeu, notamment celle du Ray Tracing intégré au logiciel sur consoles. Crysis Remastered sera forcément plus beau sur PC, mais il est aussi prévu sur PS4, Xbox One et même Switch à l'été 2020.