Crysis Remastered : une nouvelle version sur PS4, Xbox One, Switch et PC a fuité !

La licence Crysis était en pause depuis 2013 et un Crysis 3 oubliable. Mais depuis quelques jours, des pistes semblaient indiquer un retour imminent de la franchise, avec notamment une démo technique et une renaissance des réseaux sociaux officiels.

Crytek et Electronic Arts n'ont encore rien confirmé, mais comme souvent, la Toile s'est chargée de nous donner les informations avant l'heure. Une page cachée désormais inaccessible a été découverte sur le site officiel, et elle mentionne explicitement et avec un visuel à l'appui un Crysis Remastered sur PC, PS4, Xbox One et Switch ! Le texte promet déjà des graphismes et textures améliorés, et même du Ray Tracing intégré au CryENGINE qui devrait pouvoir être apprécié sur toutes les plateformes. Quant à savoir ce que vaudra la version Nintendo face à la concurrence, nous ne le savons pas encore.

En dehors de l'illustration principale, aucune image in-game n'est visible, mais l'éditeur en fournira peut-être dès la confirmation du projet, pourquoi pas dès cet après-midi histoire de suivre sur la lancée du teasing sur Twitter. Aucune date de sortie n'est d'ailleurs mentionnée pour le moment.