Crysis Remastered : les configurations requises dévoilées, une première image de la version PC partagée avec humour

En 2007, Crysis a mis une vraie baffe aux joueurs sur PC avec le CryEngine 2, version améliorée du déjà très joli moteur de jeu utilisé pour Far Cry, également développé par Crytek. Problème, le titre était très gourmand en ressources, il fallait un PC très haut de gamme pour faire tourner le jeu, cela a donné naissance au meme Can It Run Crysis ?.

Crysis a eu droit à des suites, mais le premier volet sera prochainement de retour avec Crysis Remastered, une version modernisée incluant toutes les technologies modernes (ray-tracing, SSR, SSS, SSDO, SVOGI, DLSS, VKRAY) pour proposer une image avec des textures jusqu'en 8K HDR. Un titre qui devrait encore une fois nous en mettre plein la vue, et Crytek s'amuse du meme autour de son jeu en partageant aujourd'hui une image de la version PC, en parlant de Mode Graphique Can it Run Crysis ?, « conçu pour exiger le maximum de votre hardware avec des paramètres illimités - exclusivement sur PC ». Mais d'ailleurs, votre ordinateur pourra-t-il faire tourner Crysis Remastered ? La page de l'Epic Games Store a été mise à jour cette semaine et dévoile les configurations requises, que voici :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Dernière mise à jour de Windows 10 64 bits Processeur Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 Intel Core i5-7600k ou supérieur / AMD Ryzen 5 ou supérieur Mémoire vive 8 Go 12 Go Stockage 20 Go DirectX DX11 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 TI / AMD Radeon 470 NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 Mémoire graphique Mémoire graphique 4 Go en 1080p Mémoire graphique 8 Go en 4K



Si votre PC est assez puissant, tant mieux, vous pourrez profiter de Crysis Remastered à partir du 18 septembre prochain.