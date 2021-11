GeForce NOW : Crysis Remastered offert aux abonnés, 8 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

GeForce NOW propose pour rappel de jouer en streaming à de nombreux jeux de votre bibliothèque, gratuitement avec une file d'attente et une durée limitée à 1h, ou jusqu'à 6h et rapidement avec l'abonnement Prioritaire. L'offre RTX 3080 arrivera prochainement, pour une meilleure qualité.

Mais dès maintenant, NVIDIA décide d'offrir Crysis Remastered aux joueurs qui ont souscrit à six mois d'abonnement Prioritaire. L'offre est limitée dans le temps tout en étant également compatible avec les précommandes du modèle RTX 3080, les acheteurs recevront leur code dans les prochains jours. Le constructeur n'oublie évidemment pas de rajouter des nouveautés dans son catalogue, huit titres rejoignent dès aujourd'hui GeForce NOW :

Combat Mission Cold War (Steam) ;

(Steam) ; The Last Stand: Aftermath (Steam) ;

(Steam) ; Myth of Empires (Steam) ;

(Steam) ; Icarus (Steam, Beta weekend le 19 novembre) ;

(Steam, Beta weekend le 19 novembre) ; Assassin's Creed: Syndicate Gold Edition (Ubisoft Connect) ;

(Ubisoft Connect) ; Core (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; World of Tanks (Steam) ;

(Steam) ; Lost Words: Beyond the Page (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 147,99 € sur Amazon.