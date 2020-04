Crysis : Crytek tease-t-il un remastered ou une suite ?

Crytek s'est fait connaître pour les prouesses graphiques de son CryEngine dans les années 2000, avec des incontournables comme Far Cry et Crysis. Si la première série a perduré chez Ubisoft sans son studio d'origine, la deuxième s'est fait un peu oublier depuis Crysis 3 en 2013, alors que Crytek s'est concentré sur des jeux VR comme The Climb et Robinson: The Journey, ou le titre multijoueur Hunt: Showdown.

Et en dehors des mises à jour de ce dernier projet, l'équipe n'a pas de nouveau titre officiellement annoncé. Les curieux se demandent donc ce que prépare Crytek depuis ses bureaux à Francfort, Kiev et Istanbul, et une piste se dégage. Et si les développeurs planchaient sur un remake / remastered de Crysis ou un Crysis 4 ?

La question se pose alors que les indices se multiplient. L'idée est née avec la dernière vidéo de démonstration du CryEngine, nommée Never stop Achieving, dans laquelle ce qui semble être des séquences inédites dans l'univers de Crysis sont montrées. La technologie utilisée est des plus modernes, et pourrait ne pas être une simple démo technique. Pour le 1er avril, c'est le site officiel qui a été mis à jour avec un visuel du héros mieux modélisé que jamais, qui n'a d'ailleurs rien d'une blague.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Aujourd'hui, c'est le compte Twitter officiel de la franchise qui renaît après plus de trois ans d'inactivité. Un message indique qu'il y a des « données en cours de réception », et l'avatar a été modifié avec la dernière image en date d'Alcatraz, le héros de la saga. Mais de quoi s'agit-il ? Rien de concret ne permet de se faire une idée, mais les fans rêvent déjà d'une refonte du jeu original ou d'une suite sur consoles modernes, voire sur PS5 et Xbox Series X. toujours est-il que Crytek a vraisemblablement quelque chose à nous annoncer autour de la saga Crysis, et que la révélation ne devrait pas tarder.