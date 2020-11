Crysis Remastered : Crytek a payé 140 000 € pour utiliser Denuvo

Denuvo est devenu un incontournable sur PC pour les développeurs et éditeurs qui veulent protéger leurs jeux contre le piratage, même si cela peut influer sur les performances. D'ailleurs, la protection DRM est souvent supprimée après quelques mois, et suite au vol de données chez Crytek, nous apprenons un peu plus comment fonctionne Denuvo, commercialement parlant.

Crytek a ainsi payé 140 000 € pour utiliser Denuvo dans Crysis Remastered pendant un an. Une fois cette période terminée, le studio devra s'acquitter de 2 000 € par mois s'il souhaite continuer la protection DRM, et il doit également débourser 60 000 € si le jeu est activé 500 000 fois en l'espace de 30 jours. Enfin, Crytek devrait verser 10 000 € supplémentaires s'il veut sortir Crysis Remastered sur d'autres plateformes, le titre étant pour rappel actuellement exclusif à l'Epic Games Store.

Rien n'est gravé dans le marbre, mais Crytek pourrait prendre le chemin déjà emprunté par d'autres studios et sortir Crysis Remastered sur d'autres plateformes (Steam, GOG.com, etc.) et mettre de côté Denuvo en septembre 2021, un an après la sortie initiale du jeu sur l'EGS, et ainsi éviter de continuer de payer pour cette protection. Enfin, cette fuite d'informations confidentielles rappelle qu'un Crysis 2 Remastered est en cours de développement, et il utilisera Denuvo, ce qui ne surprendra personne.