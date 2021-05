Crysis 2 Remastered : Crytek fait du teasing

L'année dernière, Crytek a lancé sur Nintendo Switch puis sur PC, PlayStation 4 et Xbox One Crysis Remastered, qui est comme son nom l'indique une version modernisée de son FPS culte, révolutionnaire même à l'époque de sa sortie originale. Et il semblerait bien que le second opus ait prochainement droit au même traitement.

Lors du piratage des données de Crytek, un certain Crysis 2 Remastered était déjà mentionné, cela ne surprendra donc personne si le studio a aujourd'hui tweeté la phrase « They used to call me Prophet », suivi d'un emoji avec une paire d'yeux souvent utilisé pour le teasing sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas la référence, la phrase partagée par le studio est entendue dans l'introduction de Crysis 2, ce qui ne laisse que peu de place au doute. Et si la fuite liée au piratage est correcte, le remaster devrait bien inclure Denuvo dans sa version PC.

Tout cela n'a encore rien d'officiel, il faudra sans doute attendre encore quelques semaines avant que Crysis 2 Remastered ne soit présenté par Crytek. Et ça tombe bien, le PC Gaming Show aura lieu le 13 juin prochain dans le cadre de l'E3. D'ici là, vous pouvez retrouver des ordinateurs gaming sur Amazon.