Crysis Remastered Trilogy : Crytek annonce une compilation de la trilogie complète

Alors que tous les joueurs s'attendaient à voir Crytek annoncer Crysis 2 Remastered, le studio a surpris tout le monde en dévoilant aujourd'hui Crysis Remastered Trilogy. Comme son nom l'indique, il s'agira d'une compilation de la trilogie complète remastérisée pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Saber Interactive, qui a déjà planché sur le premier volet, s'occupe donc de remastériser entièrement la trilogie Crysis, permettant de redécouvrir les trois FPS de Crytek avec des technologies modernes. Si vous avez déjà acheté Crysis Remastered à sa sortie, pas de panique, Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered seront proposés à l'achat séparément. Steffen Halbig, responsable du projet, commente cette annonce et fait un petit point sur le scénario de chacun des jeux :

Nous sommes ravis d'annoncer que ces jeux Crysis emblématiques reviennent dans un seul pack, remastérisé pour une nouvelle génération de consoles et PC. Chaque jeu est amélioré pour avoir un aspect et un gameplay magnifique sur les plateformes d'aujourd'hui, offrant ainsi la meilleure expérience Crysis aux nouveaux venus dans notre franchise et aux joueurs souhaitant revivre cette aventure.

Crysis Remastered :

Une simple mission de sauvetage se transforme en une guerre totale lorsque des envahisseurs extraterrestres envahissent une chaîne d'îles nord-coréennes. Dans la peau du super-soldat Prophet, vous êtes armé d'une puissante nanocombinaison dotée de capacités de vitesse, de force, d'armure et de camouflage. Utilisez un vaste arsenal d'armes modulaires et adaptez vos tactiques et votre équipement pour dominer vos ennemis dans un énorme monde en bac à sable.

Crysis 2 Remastered :

Les extraterrestres sont revenus dans un monde ravagé par les catastrophes climatiques. Alors que les envahisseurs dévastent New York et lancent un assaut qui menace l'anéantissement total de l'humanité, vous êtes le seul à disposer de la technologie nécessaire pour mener le combat. Équipé de la nanocombinaison 2.0 améliorée, personnalisez votre combinaison et vos armes en temps réel et débloquez de puissantes capacités dans la bataille pour la survie de l'humanité.

Crysis 3 Remastered :

La ville de New York a été transformée en une forêt tropicale urbaine tentaculaire abritée par un nanodôme géant. Prophet doit se battre dans sept districts distincts contre des forces humaines et extraterrestres, en utilisant la technologie supérieure de la nanocombinaison pour déployer une force brute ou en optant pour la furtivité afin d’atteindre ses objectifs. Équipé d'un arc de prédateur mortel, il n'y a pas de mauvaise façon de sauver le monde.