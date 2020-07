Crysis Remastered : bande-annonce, images et poids pour la version Switch

Crysis Remastered est une réalité, Crytek doit d'ailleurs dévoiler ce soir une première bande-annonce pour cette version modernisée de son célèbre FPS. Sauf que le titre fuite de partout depuis plusieurs jours, nous connaissons déjà la date de sortie, la Launch Edition et quelques images ont même été dévoilées.

Cette fois, c'est le site australien de Nintendo qui rajoute son grain de sel, la page du jeu est déjà en ligne, confirmant la date de sortie sur Switch. Mais surtout, nous apprenons que le titre pèsera 6,1 Go sur la console de salon portable, contre 7,01 Go sur Xbox One. Quatre images sont également présentes, et avec l'aliasing, pas de doute, c'est bien de vraies captures de la version Switch qui sont montrées. Une bande-annonce est même déjà visible sur l'eShop français.

Bon, si vous en voulez encore, rendez-vous ce soir à 18h00 pour découvrir la première bande-annonce de gameplay de Crysis Remastered, sa date de sortie étant fixée au 23 juillet prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch.