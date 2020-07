Crysis Remastered : résolution, framerate et 30 minutes de gameplay pour la version Switch

Malgré le report de Crysis Remastered sur PS4, Xbox One et PC, Crytek et Saber Interactive vont sortir cette nouvelle version sur Nintendo Switch dès demain. Au cas où les performances techniques de ce portage sur console portable vous feraient peur, une bande-annonce avait déjà vanté ses mérites, et voilà qu'une démonstration de 30 minutes de gameplay permet aux futurs joueurs de se faire une meilleure idée de ce qui les attend.





Contrairement à ce qui avait été dit auparavant, Crysis Remastered ne tournera pas tout le temps en 720p : la résolution sera bien au minimum en 720p en mode TV, et pourra même ponctuellement passer en 900p de manière dynamique, mais en mode Portable, si l'affichage sera aussi de base en 720p, il pourra parfois chuter en 540p. En revanche, le framerate devrait lui dans tous les cas rester stable à 30 fps.

Comme vous pouvez le constater, le résultat graphique est loin des références actuelles des FPS sur PC, mais pour une version Switch, cela devrait tout de même en contenter certains. La date de sortie de Crysis Remastered sur Switch, c'est donc pour ce 23 juillet 2020, et vous pouvez acheter une console pour 292,90 € sur Amazon.