Crysis Remastered : les fonctionnalités techniques de la version Switch vantées en vidéo

Contrairement aux versions PC, PS4 et Xbox One, Crysis Remastered va bien débarquer sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Malgré les fuites, Crytek est confiant quant à la qualité de cette version pour la console de salon portable, dont il vante les fonctionnalités techniques dans une nouvelle bande-annonce :

C'est la première fois qu'un épisode de la franchise débarque sur une console de Nintendo, cette version Switch tournera ainsi en 720p et à 30 fps et bénéficiera d'environnements destructibles, d'un éclairage dynamique et amélioré, d'un flou de mouvement, de commandes au gyroscope, et elle est développée par Saber Interactive, déjà à l'origine des portages de The Witcher 3: Complete Edition, Call of Cthulhu et Vampyr sur Switch.

La date de sortie de Crysis Remastered est fixée au 23 juillet prochain sur Nintendo Switch