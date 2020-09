Crysis Remastered : impossible d'atteindre les 30 fps en 4K avec le mode Can it Run Crysis... sauf avec une RTX 3080 ?

Crysis est de retour aujourd'hui dans une version remastérisée, et bien évidemment, le titre de Crytek était très attendu sur ordinateurs. En 2007, la plus puissante des cartes graphiques n'arrivait pas à tenir les 30 fps sur PC, le jeu est donc devenu un meme, avec le désormais célèbre « Can it Run Crysis? ».

Crytek a eu l'idée de créer un mode du même nom dans Crysis Remastered, comme l'explique Steffen Halbig à PC Gamer. Le but était de concevoir un mode poussant n'importe quel ordinateur moderne dans ses derniers retranchements, avec une distance d'affichage illimitée, sans aucun clipping ou modification du niveau des détails en pleine partie. Un mode gargantuesque, car d'après le lead designer du jeu, aucun GPU ne peut atteindre les 30 fps en 4K dans Crysis Remastered :

En 4K, il n'y aucune carte qui peut le faire tourner à 30 fps avec le mode Can it Run Crysis.

Une déclaration claire, et pourtant, Linus Tech a tenté de faire tourner Crysis Remastered avec une GeForce RTX 3080 de NVIDIA, nouveau GPU ultra haut de gamme du constructeur, en poussant tous les réglages à fond via ce mode. Eh bien, en effet, le jeu tourne à 25 fps en moyenne, mais arrive tout de même à atteindre les 32 fps de temps en temps. En bref, le mode Can it Run Crysis est un bel hommage au jeu de 2007 qui avait les mêmes performances avec une GeForce 8800 Ultra, mais cette fois, le jeu est en 4K. Et bien évidemment, en abaissant quelques réglages de ce mode, Crysis Remastered atteint cette fois les 60 fps constants.

Crysis Remastered est disponible dès aujourd'hui sur PC (ainsi que sur PS4 et Xbox One) via l'Epic Games Store, et les développeurs recommandent seulement une NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti pour en profiter de manière classique. Une carte vendue 299,81 € sur Amazon.fr.