Crysis Remastered : une bande-annonce explosive en 8K dévoilée

C'est cette semaine que sortira Crysis Remastered sur ordinateurs et consoles de salon, le titre étant déjà disponible sur Nintendo Switch depuis quelques semaines. Ces versions pour PC, PS4 et Xbox One comptent nous en mettre plein la vue, avec du ray tracing évidemment, mais également des textures adaptées aux écrans ultra haute définition.

Et c'est sur ce point qu'a voulu mettre l'accent Crytek aujourd'hui en partageant une nouvelle bande-annonce de Crysis Remastered en 8K et à 60 fps. Oui, le FPS fait encore et toujours dans la démesure, il proposera sur PC un mode « Can it Run Crysis ? » qui promet d'être encore plus beau, et dans tous les cas, les joueurs retrouveront de l'illumination globale, un nouvel éclairage, du motion blur, du ray tracing et une Nanosuit plus flambant neuve que jamais.

Pour rappel, la date de sortie de Crysis Remastered est fixée au 18 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, les fans peuvent retrouver le comics Crysis: Collected Edition à 18,74 € sur Amazon.fr.