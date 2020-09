Golden Force : PixelHeart annonce une nouvelle licence à venir d’ici la fin de l’année

Dernière production du studio Storybird Games, Golden Force enrichira le line-up de PixelHeart à partir du quatrième trimestre de 2020. Cette nouvelle licence mêlant action, aventure et plateformes amènera les joueurs à se confronter au roi des démons, rien que ça. Pour les aider dans leur quête, ils auront une équipe de quatre anti-héros à leur disposition ainsi que de l’équipement et, le plus important, un mode coopératif à deux joueurs.

En attendant la sortie du jeu, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Le titre sortira en trois éditions physiques. La version standard sera disponible sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One. La Limited Edition ajoute quant à elle un steelbook ainsi qu’une jaquette en métal noir. Cette version-là n’est disponible que sur PlayStation 4 et Switch et est limitée à 2 000 exemplaires par console.

La Mercenary Edition est pour sa part une exclusivité de PixelHeart, disponible uniquement sur sa boutique. La jaquette de cette édition est cette fois-ci en bois avec un tas de goodies à l’intérieur, notamment l’OST du jeu, un magnet, un porte-clés, un dessous de verre, un boîtier ou encore un tee-shirt. Là encore, seules la Switch et la PlayStation 4 sont concernées et il n’y a que 1 000 exemplaires disponibles par console.