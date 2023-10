Sonic Superstars : une bande-annonce de lancement qui va à cent à l'heure où le multi est roi

C'est ce mardi qu'est sorti Sonic Superstars, une nouvelle aventure à l'ancienne en side-scrolling du hérisson bleu de SEGA et de ses amis, mais avec un habillage visuel ultra coloré et tout en 3D. L'intrigue les oppose évidemment à Eggman, mais aussi à Trip et Fang, ce dernier étant connu des fans, dont nous avions pu découvrir les agissements qui précédent les évènements du jeu via deux prologues, l'un en vidéo et l'autre en comics. Nous retrouvons tout ce beau monde dans une bande-annonce de lancement qui met en avant les différents aspects du titre, dont le multijoueur nous faisant créer notre propre avatar robotique et la coopération jusqu'à quatre.

Pour la petite histoire, Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose vont donc parcourir les Northstar Islands en vue d'arrêter le plan des antagonistes visant à transformer les animaux géants de ces îles en Badniks.

Un nouvel élan pour Sonic - Cette aventure réinvente l'action 2D rapide en défilement horizontal des jeux Sonic dans une nouvelle formule avec des graphismes en 3D, de nouveaux pouvoirs, une nouvelle région et plus encore ! Un jeu Sonic classique comme jamais auparavant !

- Choisissez entre Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilisez leurs pouvoirs pour traverser les Northstar Islands et vaincre le Dr. Eggman, qui s'est associé avec Fang, un ancien adversaire. Canalisez le pouvoir des Émeraudes du Chaos - Les nouveaux Pouvoirs des Émeraudes permettent de se cloner, de gravir les chutes d'eau, de changer de forme, et bien plus encore.

- Les nouveaux Pouvoirs des Émeraudes permettent de se cloner, de gravir les chutes d'eau, de changer de forme, et bien plus encore. Partagez le fun entre amis - Pour la première fois dans un jeu Sonic, toute l'histoire est jouable avec 3 autres joueurs en local.

- Pour la première fois dans un jeu Sonic, toute l'histoire est jouable avec 3 autres joueurs en local. Toujours plus de joueurs - Affrontez jusqu'à sept joueurs en ligne, ou trois en local, dans un tout nouveau mini-jeu JcJ !

Sonic Superstars est donc disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC.

