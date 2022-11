Sonic Frontiers est inarrêtable dans sa bande-annonce de lancement au choix musical évident

Depuis son tout premier teasing l'an dernier, Sonic Frontiers a connu des hauts et des bas dans sa communication, ne parvenant pas forcément à nous montrer son plein potentiel au départ. Ses récentes bandes-annonces ont tout de même bien relevé le niveau, réussissant à créer une certaine attente. La presse a pu poser ses mains sur ce nouvel épisode de la Sonic Team, pour des retours contrastés et il est ainsi sorti ce mardi 8 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. SEGA a donc tout naturellement partagé un trailer de lancement, qui compile surtout des scènes déjà aperçues ça et là.

Oui, vous avez bien entendu, c'est sur Don't Stop Me Now de Queen que la nouvelle aventure du hérisson bleu prend son envol. Une quasi-évidence avec des paroles comme « I wanna make a supersonic man out of you » ! S'il vous faut un rappel de ce que le jeu propose, voici pour vous :

Un jeu de plateformes en zone ouverte - Traversez cinq îles principales gigantesques composées de forêts denses, de chutes d'eau majestueuses et de déserts brûlants, présentant toutes leurs propres défis et secrets à découvrir ;

Une liberté à toute vitesse - Découvrez tout ce que Starfall Islands a à offrir à une vitesse que seul Sonic peut atteindre. Tracez votre propre chemin et découvrez une variété de quêtes secondaires, d'énigmes, de structures massives à explorer, de poissons à pêcher et quelques amis à rencontrer...

Relevez le défi du cyberespace - Trouvez les portails qui parsèment les îles et entrez dans les niveaux du cyberespace, des sessions classiques de plateformes 3D à haute vitesse qui testeront vos compétences ;

Cyber-combat - Starfall Islands est rempli de créatures étranges que Sonic n'avait encore jamais rencontrées. Battez-vous de manière stratégique avec le tout nouveau système de combat et les améliorations de l'arbre de compétences. Venez à bout de tous vos adversaires, même les titans colossaux, en combinant esquives, parades, contres, combos, et la nouvelle compétence Course-boucle ;

Une nouvelle aventure pleine de mystère et d'intrigue - Incarnez Sonic et tentez de déchiffrer les mystères que cachent les ruines d'une ancienne civilisation prise d'assaut par des hordes robotiques. Avec rien d'autre que des questions et une étrange voix pour vous accompagner, tentez de sauver vos amis et les habitants de Starfall Islands d'une gigantesque menace mécanique.

