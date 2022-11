Sonic Frontiers : les notes de la presse anglophone

Le célèbre hérisson bleu de SEGA sera de retour demain dans un nouvel opus en 3D. Sonic Frontiers compte bien faire évoluer la franchise, il s'agira d'un titre basé sur la plateforme, mais aussi sur l'exploration. En attendant de mettre les mains dessus, la presse spécialisée anglophone livre son verdict.

Les notes de Sonic Frontiers sont assez variées, cela va du très bon au très moyen. Les testeurs soulignent que l'exploration est un énorme ajout pour la licence et elle fonctionne bien dans ce monde semi-ouvert. Les combats sont assez amusants, surtout contre les impressionnants boss, et la bande originale est une vraie réussite. Du côté des points négatifs, eh bien, le gameplay est plutôt rigide, donnant lieu à des phases de plateforme frustrantes, et le titre souffre d'une certaine répétitivité.

La date de sortie de Sonic Frontiers est fixée au 8 novembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 53,99 € sur Gamesplanet.