Sonic Frontiers : le prologue Divergence avec Knuckles disponible, nous laissant avec bien des questions

Le hérisson bleu de SEGA va revenir dans nos consoles et PC la semaine prochaine avec Sonic Frontiers, qui proposera des zones ouvertes à explorer sur les Starfall Islands. En plus d'une récente vidéo faisant le point sur les compétences du personnage, nous avions eu droit à quelques planches d'un comics appelé Convergence, servant de prologue, avec évidemment ce bon vieux Dr. Eggman / Robotnik. Pour aller plus loin, c'est désormais une préquelle animée centrée sur Knuckles qui est diffusée, baptisée Divergence, que nous attendions depuis le Sonic Central de juin dernier.

Réalisé par Tyson Hesse, Ian Flynn, Powerhouse Animation Studios, Evan Stanley, Tee Lopes, la Sonic Team et Tomoya Ohtani, cette vidéo durant un peu plus de 5 minutes met donc en scène Knuckles sur Angel Island, gardant l'Émeraude Mère (Master Emeral), questionnant son existence, ressassant le passé de ses ancêtres et explorant son île de fond en comble à la recherche de réponses tout en aidant les créatures la peuplant. Tout va changer le jour où il découvre un mystérieux rouage et une sorte de trône dans lequel il va le placer. Il va alors être téléporté sur une île inconnue où les ennemis inédits du jeu apparaissent devant lui, donnant lieu à une séquence de baston bien chorégraphiée. Au terme de l'affrontement, c'est l'énigmatique Sage qui va lui faire face et l'emprisonner.

Il ne faudra donc pas jouer les étonnés si nous croisons la route de Knuckles durant notre aventure à compter du 8 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Si Sonic Frontiers vous fait de l'œil, vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.