Sonic Frontiers : défis de vitesse dans le cyberespace, présentation du monde et des ennemis, et bien plus en vidéo et en images

Le mois de juin a été chargé pour Sonic Frontiers et la licence en général qui a notamment fait parler d'elle lors d'un Sonic Central. Le prochain jeu inédit a ainsi eu droit à une couverture médiatique de la part d'IGN avec des phases de gameplay dans le monde ouvert (ou plutôt la zone ouverte puisque tout ne s'y passera pas) et des affrontements, qui n'ont pas eu de quoi convaincre. Il s'est à nouveau montré ce mardi, cette fois à l'occasion du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, avec une bande-annonce qui donne déjà plus envie de s'y intéresser il faut bien l'avouer.

De nombreux détails ont par ailleurs été communiqués par l'éditeur, à même d'attiser notre curiosité. En effet, Sonic pourra explorer le cyberespace, donnant lieu à des niveaux linéaires à toute vitesse comme nous les aimons (il fallait commencer par ça !) en plus du monde ouvert. Nous reconnaissons évidemment Green Hill Zone aux côtés d'une voie rapide. Au passage, notez également la présence d'un vaisseau appartenant à Eggman/Robotnik. Sa nouvelle aptitude est également nommée, appelée Course-boucle, tandis que deux styles de contrôles seront proposés, l'un pour les accros de vitesse et l'autre offrant plus de précision. Pour le coup, il serait intéressant de savoir quel était celui utilisé par IGN, car les séquences montrées étaient finalement peut-être loin de refléter correctement les possibilités du jeu à ce niveau. Plusieurs ennemis, boss et un mystérieux personnage sont également présentés. D'autres visuels peuvent être appréciés en page suivante.

Starfall Islands Sonic explorera dans un premier temps Kronos Island. Son terrain et climat sont faits de pluie, de grandes cascades, de forêts luxuriantes, de montagnes et de tours en lévitation dans les airs. Les ruines qui parsèment l'île semblent être le foyer du peuple ancien des Kocos. Le cyberespace La carte est remplie d'accès au cyberespace construits par la civilisation ancienne de Starfall Islands. Les fans de Sonic auront la possibilité de résoudre des énigmes et d'accomplir des défis pour remporter des mécanismes de portail et accéder au cyberespace, où ils trouveront des niveaux classiques de plateforme à haute vitesse. Les défis du cyberespace permettent d'obtenir des clés d'unités nécessaires à la progression de l'aventure.

Plateforme en zone ouverte Les joueurs apprécieront le gameplay en zone ouverte haute vitesse proposant diverses activités auxquelles accéder partout sur l'île, à tout moment. Il sera possible de prendre part à des combats haletants, des énigmes, des quêtes secondaires, des niveaux en cyberespace et des conversations dans n'importe quel ordre, pour tous les styles de jeu. Le monde du jeu Sonic Frontiers développe ce que les fans connaissent et adorent dans les jeux Sonic traditionnels en combinant des niveaux linéaires à une zone ouverte pour créer une nouvelle aventure Sonic pleine d'action. La carte du monde est plus grande que jamais. Elle permet à Sonic de courir et d'explorer son environnement à volonté tout en le faisant évoluer à mesure qu'il dévoile les mystères de Starfall Islands.

Système de combat Le style de combat de Sonic est plus grisant et fluide que jamais ! Au fil du jeu, les joueurs pourront utiliser diverses combinaisons de touches pour associer esquives, parades, contres et plus encore pour enchaîner les combos dans une démonstration de leurs talents de combat. Pour ceux qui préfèrent les approches plus directes, le jeu dispose d'un mode auto où les combos peuvent être effectués avec une seule touche. Tous les fans de Sonic apprécieront ce système de combat rapide et fluide. Nouvelle compétence : la Course-boucle Sonic dispose d'une nouvelle compétence nommée « Course-boucle » lui permettant de créer une ligne de lumière sur sa trajectoire. Elle lui permettra d'encercler les ennemis, les objets et l'environnement pour créer divers effets et révéler les secrets de Starfall Islands. Les énigmes Les ruines anciennes de Starfall Islands sont remplies d'énigmes à résoudre. Résoudre ces énigmes permet d'obtenir des objets servant à améliorer la puissance et la défense de Sonic, de révéler des sections cachées de la carte et de découvrir de nouvelles manières d'explorer l'île à toute vitesse. Styles de jeu En début de jeu, les joueurs choisiront entre deux styles de contrôle : action ou vitesse. Le Style action permet de naviguer les plateformes avec plus de précision. Cela conviendra parfaitement à ceux qui découvrent Sonic. Le style vitesse permet d'aller plus vite. Parfait pour les joueurs expérimentés ! Les personnages Sonic the Hedgehog - Le hérisson supersonique le plus rapide du monde. L'aventure de Sonic démarre sur Starfall Islands, à la recherche des Chaos Emeralds et de ses amis perdus. Sans oublier l'étrange voix qui le guide...

- Le hérisson supersonique le plus rapide du monde. L'aventure de Sonic démarre sur Starfall Islands, à la recherche des Chaos Emeralds et de ses amis perdus. Sans oublier l'étrange voix qui le guide... Sage - Une fille mystérieuse qui apparait sur Starfall Islands. Au fil de l'aventure, elle encourage Sonic à quitter Starfall Islands malgré sa mission de retrouver ses amis. Ennemis Starfall Islands est rempli de créatures étranges que Sonic n'avait encore jamais rencontrées. Les joueurs devront faire usage du tout nouveau système de combat pour vaincre ces nouveaux ennemis surprenants. SOLDAT - Cet ennemi apparait en groupe et attaque avec ses deux mains.

- Cet ennemi apparait en groupe et attaque avec ses deux mains. CYCLONE - Un ennemi qui flotte et inflige des dégâts à l'aide de tornades électriques.

- Un ennemi qui flotte et inflige des dégâts à l'aide de tornades électriques. FRAPPEUR - Un ennemi en forme de roue qui fonce sur Sonic dès qu'il le détecte et attaque à toute vitesse.

- Un ennemi en forme de roue qui fonce sur Sonic dès qu'il le détecte et attaque à toute vitesse. CARAPACE - Un ennemi protégé par une carapace solide qui utilise une attaque boomerang à distance. Les attaques de Sonic ne peuvent pas pénétrer la carapace, mais certaines méthodes, comme la Course-boucle, peuvent prendre cette adversaire par surprise.

- Un ennemi protégé par une carapace solide qui utilise une attaque boomerang à distance. Les attaques de Sonic ne peuvent pas pénétrer la carapace, mais certaines méthodes, comme la Course-boucle, peuvent prendre cette adversaire par surprise. BULLE - Un ennemi fait d'un amas de sphères qui attaque Sonic à l'aide d'électricité.

Les Boss NINJA - Un ennemi fidèle à son nom qui attaque très vite. Capable de bloquer les attaques et d'utiliser des ombres de lui-même.

- Un ennemi fidèle à son nom qui attaque très vite. Capable de bloquer les attaques et d'utiliser des ombres de lui-même. TOUR - Un ennemi fait de sections empilées. Son point faible est sur sa tête, ce qui signifie que Sonic devra détruire les niveaux inférieurs pour l'atteindre.

- Un ennemi fait de sections empilées. Son point faible est sur sa tête, ce qui signifie que Sonic devra détruire les niveaux inférieurs pour l'atteindre. ASURA - Un grand ennemi ressemblant à un gigantesque bâtiment. Il faudra courir le long du bras avec lequel il attaque pour monter trouver son point faible.

Sonic Frontiers a visiblement plus d'un tour dans son sac et devrait donc satisfaire notre curiosité dans les prochains mois, sa sortie sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC étant toujours prévue pour la fin d'année. Sonic Colours est sinon toujours en vente sur Amazon.

