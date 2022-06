Sonic Central : Shadow dans Sonic Prime, un prologue animé et du gameplay pour Frontiers, et un trailer pour Origins

L'an dernier, pour les 30 ans de Sonic the Hedgehog, SEGA avait diffusé une présentation baptisée Sonic Central, lors de laquelle une poignée d'annonces avaient été effectuées. Eh bien, surprise, le format va revenir pas plus tard que ce mardi 7 juin à 18h00 et pourra être visionné sur YouTube et Twitch. Bien entendu, vous pourrez retrouver le flux vidéo depuis cet article une fois qu'il sera disponible, et nous partagerons avec vous toutes les annonces effectuées.

À quoi pouvons-nous nous attendre ? Eh bien, Sonic Origins sortant à la fin du mois, il serait logique qu'il repasse une tête avec une petite bande-annonce. L'autre jeu dont la présence est plus que souhaitée, c'est Sonic Frontiers, qui s'est montré la semaine dernière du côté d'IGN First avec du gameplay en monde ouvert et plusieurs combats face à divers ennemis. Un trailer bien monté pourrait redonner un peu d'espoir ou au moins faire quelque peu remonter la hype... Mais il n'y a pas que les jeux qui pourraient faire parler d'eux. Ainsi, la série Netflix Sonic Prime attendue cette année a toutes ses chances d'être présente. La Paramount a de son côté un projet de série avec Knuckles, dont de premiers détails pourraient pourquoi pas être donnés. Bref, wait & see.

Mise à jour : bon, cette présentation a finalement été assez décevante tant elle en a peu montré. Le plus long aperçu a été celui de Sonic Origins avec une nouvelle bande-annonce mettant en avant les fonctionnalités déjà évoquées de la compilation et son menu. Tout aussi intéressant, un teaser de Sonic Prime a été diffusé, confirmant la présence de Shadow au sein de l'intrigue. Sonic Frontiers va lui avoir droit à un prologue animé avec Knuckles et quelques secondes de gameplay plutôt intéressantes ont été partagées, montrant notre héros courir sur la trainée laissée par un boss dans les airs et l'affrontant.

Sinon, un simulateur de Sonic va être disponible dans Roblox le 11 juin et une collaboration aura lieu dans Fall Guys au mois d'août. Les jeux mobiles Sonic Dash et Forces vont avoir droit à du contenu en lien avec le deuxième long-métrage, tandis que Super Shadow et Mephiles the Dark seront ajoutés à ce dernier titre. Sonic Dash et Dash+ auront eux droit à la venue de Sir Percival. Et parmi la tonne de produits dérivés, sachez que la tournée de concerts Sonic Symphony fera son retour.

