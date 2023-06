Sonic Central : sortie de Sonic Origins Plus, mise à jour de Sonic Frontiers, épisodes inédits de Sonic Prime, LEGO dans Sonic Superstars et bien plus

Jeudi, nous vous faisions part de la diffusion ce vendredi d'un nouveau Sonic Central, une présentation préenregistrée servant à nous donner les dernières informations autour de la licence. Bon, comme l'an dernier, ce n'était pas la folie, à se demander l'intérêt d'un tel programme. Vous pouvez revoir l'intégralité de celui-ci via la vidéo suivante et nous allons donc revenir sur les projets évoqués.

Commençons par les jeux avec la compilation améliorée Sonic Origins Plus, qui a eu droit à sa bande-annonce de lancement puisqu'elle est de sorti ce vendredi, vendue à partir de 34,99 € sur Amazon en édition physique. Avec Super Amy Rose incluse, comment ne pas craquer ? Les possesseurs de Sonic Origins peuvent de leur côté opter pour un pack d'extension vendu 10,99 €.

Sonic Frontiers vient de son côté de recevoir sa deuxième mise à jour majeure post-lancement après une première parue en mars dernier, avec comme prévu une célébration de l'anniversaire du hérisson bleu. Des décorations servant à célébrer l'évènement, de nouveaux défis, Kocos à collecter et mouvements, ainsi qu'un mode New Game+ ont donc été ajoutés gratuitement, l'occasion de relancer le jeu quelques heures. Des visuels sont à découvrir en page suivante.

Quant au récemment annoncé Sonic Superstars, c'est d'abord une session Q&A en vidéo du producteur Naoto Ohshima et de Takashi Iizuka qui nous en a appris un peu plus sur le jeu attendu cet automne. Comme aperçu dans sa première bande-annonce, Fang le sniper sera de retour, faisant office de chasseur de prime au service d'Eggman qui se mettra en travers de notre route à plusieurs reprises. Parmi les nouvelles compétences de Sonic, Avatar lui permettra de créer plusieurs clones à la fois, qui parcourront l'écran.

Plus inattendu, c'est une collaboration avec LEGO dans le jeu qui a été dévoilée ! En précommandant Sonic Superstars, une skin de LEGO Eggman sera ainsi offerte, tandis que le protagoniste sera également inclus sous cette forme.

Il a été rappelé que la chanson Fist Bump et le niveau City Escape en guise de piste de danse seront inclus au lancement dans Samba de Amigo: Party Central. Sinon, Sonic costard va s'inviter dans Roblox dans le Sonic Speed Simulator, Super Silver débarque dans Sonic Forces (iOS et Android) et Sonic Dash, tandis qu'en juillet ce sera Dragon Hunter Lancelot qui sera ajouté dans ce dernier et sa version Apple Arcade Sonic Dash+. Le Sonic classique va également faire son apparition dans les jeux mobiles, sans plus de précision. Enfin, Sonic Prime Dash va sortir sur Netflix. Il s'agira d'une version du jeu incorporant les personnages de la série d'animation, qui sera lancée le même jour que la nouvelle saison.

Eh oui, si vous avez apprécié les épisodes de Sonic Prime disponibles sur Netflix depuis la fin d'année dernière, bonne nouvelle, de nouveaux arrivent prochainement. Ce sera pour le 13 juillet, du moins outre-Atlantique. Sonic et Shadow vont devoir collaborer pour sauver Green Hill, voyageant ainsi entre les dimensions pour y récupérer des fragments, croisant des versions alternatives des compagnons du hérisson bleu, tout en luttant contre les créations de Mister Doctor Eggman et du Conseil du Chaos, tous étant des Robotnik alternatifs. La fin de la vidéo tease de son côté un Metal Sonic au design bien singulier.

Divers produits dérivés ont eu leur coup de projecteur de quelques secondes (jouets, crocs, vêtements Hypland, porte-manette et smartphone, statuette par S-Fire, guitare par ESP, glacière Igloo et comics), de même que les concerts Sonic Symphony, et TailsTube fera son retour sur YouTube. Enfin, une délirante vidéo avec LEGO Eggman se la jouant rappeur est venue faire la promotion de la gamme LEGO Sonic the Hedgehog.

En revanche, le prochain film live-action et la série sur Knuckles ont simplement été rappelés à la toute fin du programme, sans se montrer...