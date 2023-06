Sonic Central : une émission avec des annonces sur le futur de la franchise ce vendredi 23 juin

L'année dernière, SEGA avait décidé de regrouper toutes les annonces autour de sa saga Sonic dans le cadre d'un programme appelé Sonic Central. Il va remettre le couvert en 2023 avec une nouvelle édition : elle sera diffusée en direct sur Twitch et YouTube à partir de 17h00 ce vendredi 23 juin.

Il est dit que l'émission nous offrira un aperçu des prochains projets, partenariats et évènements Sonic the Hedgehog qui auront lieu en 2023. En toute logique, nous entendrons parlé de Sonic Origins Plus, qui sort officiellement ce vendredi, et de Sonic Superstars, le nouvel épisode en vue de côté jouable à plusieurs. Et pour le reste, tout est possible : collaboration pour des vêtements ou d'autres goodies, aperçu de la saison 2 de Sonic Prime à venir le 13 juillet, teaser de la série Knuckles, ou même gros projet vidéoludique, nous pouvons croiser les doigts pour à peu près tout.



