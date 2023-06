Sonic Superstars : un nouvel épisode coloré tout en 3D avec de la coopération dévoilé et attendu cette année !

Le Summer Game Fest Live a su nous surprendre de bien des manières et alors que Sonic Frontiers est sorti l'an dernier et que la compilation Sonic Origins Plus paraîtra à la fin du mois, SEGA ne chôme pas et dévoile déjà un jeu entièrement inédit ! Faites place à Sonic Superstars.

Ce nouvel épisode ultra coloré et tout en 3D nous permettra aussi bien de jouer seul qu'en coopération jusqu'à 4 joueurs en local, avec le choix de notre personnage parmi Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose. Divers pouvoirs inédits seront de la partie, nous permettant par exemple de courir sur les murs et remonter les cascades en étant sous forme aqueuse, tandis que les idées de gameplay ne manqueront pas, avec toujours des combats de boss.

Nouveaux frissons. Sensations classiques. Partez à l'aventure à travers les îles mystiques de North Star dans cette toute nouvelle version du jeu de plateforme d'action ultra-rapide 2D Sonic classique. Incarnez Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose et exploitez les tout nouveaux pouvoirs Émeraude pour vous déplacer et attaquer de nouvelles façons dynamiques. Naviguez dans des environnements magnifiques et inédits en solo ou avec jusqu'à trois autres joueurs et empêchez le Dr Eggman, Fang et un nouvel adversaire mystérieux de convertir les animaux géants des îles en Badniks avant qu'il ne soit trop tard ! Fonctionnalités principales Une évolution de la plateforme 2D de Sonic - Les jeux de plateformes Sonic classiques en 2D ont été réinventés pour les plateformes de la génération actuelle avec de nouvelles zones, de nouvelles musiques, un nouveau gameplay et une apparence UHD moderne uniquement possible avec des graphismes 3D. Les mouvements, la physique et les commandes de Sonic évoquent des sensations familières et plairont aux joueurs les plus récents comme aux plus anciens.

Incarnez vos personnages préférés - Incarne Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose pour affronter le Dr. Eggman qui s'est associé à un ancien adversaire nommé Fang et déjouez leurs plans machiavéliques. Le designer de Sonic, Naoto Ohshima, est également de retour avec un nouveau personnage que Sonic et ses amis devront affronter.

Les sept Emerald Powers - Utilisez les pouvoirs des sept Chaos Emeralds pour obtenir de nouvelles capacités, comme créer des clones, gravir des chutes d'eau, gagner en puissance et bien plus encore !

Multijoueur en coopération - Sonic Superstars offre la possibilité de coopérer à 4 joueurs en local. Il est ainsi possible de jouer seul ou de collaborer avec des amis durant toute l'histoire du jeu !

Et le mieux dans tout ça, c'est que Sonic Superstars sortira à l'automne 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Des visuels venant du site officiel sont à retrouver en page suivante. En s'inscrivant à la newsletter avant le 31 janvier 2024, vous recevrez une skin moderne pour Amy.