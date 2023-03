Sonic Origins Plus : la compilation améliorée et son contenu officialisés, 12 jeux supplémentaires en vue

Sonic Origins nous permet depuis l'année dernière de retrouver dans une même compilation Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD, avec des améliorations visuelles, des modes Classique et Anniversaire et de nombreux bonus. Un dépôt de nom en Corée du Sud laissait présager que la collection allait revenir dans une version améliorée dénommée Sonic Origins Plus, sur le même modèle que Sonic Mania Plus (disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr).

Et ce sera bien le cas, car ComicBook.com vient de révéler avant l'heure (via un article depuis supprimé) ce Sonic Origins Plus, qui sera proposé sous la forme d'extension à 9,99 € pour Sonic Origins, ou jeu complet à 39,99 € en numérique et pour la première fois en physique. L'édition en boîte sera fournie avec un artbook de 20 pages et une jaquette réversible, dont le verso arborera une illustration inédite.

Côté contenu, nous aurons cette fois droit à 12 jeux Game Gear jouables depuis le Musée (qui sont-ils ?), Amy en personnage jouable dans les 4 épisodes principaux, Knuckles jouable dans Sonic CD et les packs Classic Fun et Premium Fun vendus en DLC séparés seront cette fois compris de base. De quoi rendre la compilation encore plus attractive ! La liste des titres Game Gear n'est pas confirmée à cette heure, mais pour mémoire, Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic Chaos (Sonic & Tails au Japon), Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic Spinball (8-bit), Sonic the Hedgehog Triple Trouble (Sonic & Tails 2 au Japon), Tails' Skypatrol, Tails Adventure, Sonic Labyrinth et Sonic Blast sont sortis sur cette plateforme, ce qui représente exactement 12 jeux.

Sonic Origins Plus a déjà vu sa date de sortie fixée au 23 juin 2023 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

Mise à jour : SEGA vient d'officialiser Sonic Origins Plus et le Plus Expansion Pack avec une bande-annonce. Le contenu détaillé ci-dessus est le bon, tout comme la liste des 12 jeux Game Gear citée.