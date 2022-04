Sonic Origins : date de sortie, superbe bande-annonce animée avec du gameplay et détail des éditions pour la compilation anniversaire

L'an dernier, le fameux hérisson bleu de SEGA célébrait ses 30 ans et une présentation spéciale Sonic Central avait alors été organisée en mai. C'est à cette occasion que l'éditeur avait annoncé Sonic Origins, une compilation des anciennes aventures de sa mascotte, avec quelques ajouts inédits non spécifiés. Depuis, c'est le calme plat, puisque nous savions seulement que ce recueil vidéoludique paraîtrait en 2022. L'attente touchera bientôt à sa fin, car une date de sortie vient d'être donnée.

Sonic Origins est donc attendu le 23 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC au format dématérialisé uniquement, avec un prix de vente affiché à 39,99 €. Enfin, sauf si vous craquez pour l'édition Deluxe vendue 44,99 €. Voici le détail des offres et des bonus :

Sonic Origins - Bonus de Précommande numérique : Jeu d'origine ;

100 médaillons ;

Mode miroir débloqué ;

Format Letter Box (Mega Drive). Sonic Origins- Edition Numérique Standard - 39,99 € : Jeu d'origine. Sonic Origins - Édition Digital Deluxe - 44,99 € : Jeu d'origine ;

Missions difficiles ajoutées ;

Format Letter Box (Mega Drive) ;

Personnages dans le Menu Principal ;

Caméra pour les îles au menu principal ;

Animations des personnages en Lecture musicale ;

Pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive. Sonic Origins - Packs Premium et Classic Sound - 3,99 € : Pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive.

Pour ce prix assez excessif compte tenu de l'ancienneté des quatre jeux proposés, à savoir Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD, il sera possible de jouer à chacun d'eux en incarnant Sonic, Tails et Knuckles, et plusieurs modes ont été ajoutés, ainsi que des bonus tels que des scènes animées sensationnelles.

Mode Classique : Le Mode Classique à l'ancienne vous permet de profiter des jeux dans leur forme originale, avec un défi préservé : nombre de vies limité, game over et présentation rétro pour retourner instantanément dans les années 90 !

: Le Mode Classique à l'ancienne vous permet de profiter des jeux dans leur forme originale, avec un défi préservé : nombre de vies limité, game over et présentation rétro pour retourner instantanément dans les années 90 ! Mode Anniversaire : Le Mode Anniversaire offre un affichage en plein écran et des vies illimitées pour découvrir l'ensemble des jeux en toute quiétude, sans game over.

: Le Mode Anniversaire offre un affichage en plein écran et des vies illimitées pour découvrir l'ensemble des jeux en toute quiétude, sans game over. Missions, Médaillons et Musée : Gagnez des médaillons en réussissant les nombreuses missions proposées dans l'ensemble des jeux. Dépensez les ensuite pour débloquer de nouveaux contenus, vous essayer au Special Stage et plus encore.

: Gagnez des médaillons en réussissant les nombreuses missions proposées dans l'ensemble des jeux. Dépensez les ensuite pour débloquer de nouveaux contenus, vous essayer au Special Stage et plus encore. Plus rapide que jamais : Reset, reloaded and remastered. Sonic Origins est jouable sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, la famille Nintendo Switch et PC avec de nombreuses améliorations visuelles (affichage, animations) qui offrent à Sonic, Tails et Knuckles un nouvel éclat détonnant !

Divers visuels sont disponibles en page suivante. Sonic Colours est lui toujours vendu sur Amazon dès 27,39 €.

Lire aussi : RUMEUR sur God of War Ragnarök et Sonic Frontiers : des dates de sortie en fuite ?