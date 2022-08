GC2022 : Sonic Frontiers, la date de sortie confirmée dans une nouvelle bande-annonce narrative

SEGA n'a pas cessé de le rappeler, Sonic Frontiers sortira bien cette année malgré les retours pas forcément positifs des internautes suite à ses apparitions médiatiques en juin dernier montrant du gameplay dans le « monde ouvert » et des affrontements. Une bande-annonce sur Switch, accompagnée de pas mal de détails intéressants, avait en suite été diffusée, de quoi bien nous intriguer au final. Si vous attendiez d'en voir plus, bonne nouvelle, l'Opening Night Live de la gamescom 2022 sera l'occasion pour l'éditeur de partager un trailer inédit. En effet, l'apparition du jeu a été martelée ces derniers jours, et les trois visuels ci-dessous ont même été diffusés pour nous teaser, l'un d'eux introduisant un certain Koco.

En attendant, c'est une publicité japonaise visiblement mise en ligne trop tôt, puisque classée « Non répertoriée » lorsque nous l'avons visionnée, qui a dévoilé la date de sortie du jeu. Elle a depuis été remise en privé... Ainsi, Sonic Frontiers sortira le 8 novembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC ! Du reste, pas grand-chose de nouveau puisque nous y voyons seulement Sonic courir, il faudra attendre ce soir pour de l'inédit, en espérant que rien d'autre ne fuite d'ici là.





Mise à jour : comme prévu, une bande-annonce inédite vient d'être diffusée lors de l'ONL, centrée sur le scénario de Sonic Frontiers, confirmant au passage sa date de sortie. De nouveaux environnements et ennemis peuvent ainsi être appréciés, et nous découvrons qu'Amy a été capturée par la mystérieuse Sage, emprisonnée dans une drôle de cage technologique.

