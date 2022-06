Sonic Frontiers : au tour des combats de se montrer durant 6 minutes

Comme annoncé plus tôt cette semaine, le mois de juin va être marqué par l'arrivée d'informations inédites au sujet de Sonic Frontiers, le prochain jeu mettant en scène le hérisson bleu de SEGA. Bon, la révélation de gameplay dans le cadre du programme IGN First n'a pas vraiment été convaincante, mais il manquait tout de même un élément à cet aperçu, des phases de combat face aux étranges entités peuplant le monde ouvert qu'il nous sera donné d'explorer. C'est justement l'objet de la vidéo du jour, alors voyons ce que ça donne.

Bon, si la précédente vidéo ne vous avait pas convaincus, ce ne sont sans doute pas ces 6 minutes qui vont faire pencher la balance du bon côté. Nous avons tout d'abord droit à un affrontement face à un amont de boules dans lequel Sonic donne des coups de pied pour les éclater tels des ballons, mais gare à l'électrocution, se prendre des dégâts faisant évidemment perdre des anneaux, c'est l'une des bases de la licence. L'opération est répétée de multiples fois, avec une étrange animation de dash aérien venant percuter la créature, jusqu'à la détruire. Tout ennemi vaincu libère une sorte de monnaie à l'utilité inconnue pour le moment.

Un autre monstre bizarre est lui formé d'une carapace qu'il faut faire sauter en l'air en entourant la cible avec l'étrange pouvoir que possède Sonic dans ce jeu, pour qu'il puisse lui asséner une volée de coups de pied soniques, mais attention, car cette protection sert également à attaquer. Le troisième type d'ennemi est plus vif et mobile, mais disparaît bien plus facilement à grands coups de pieds ou de poings, en plus d'apparaître en groupe.

Enfin, c'est ce qui s'apparente à un boss auquel fait face notre héros, un colosse gigantesque que nous croirions tout droit sorti de Xenoblade, dont le point faible se situe au niveau des « cornes » à son sommet, auquel Sonic peut accéder lorsque le monstre abat l'un de ses « bras » au sol. Autre moyen de lui faire mal, entourer l'un de ses « pieds » pour qu'il le soulève et frapper. Et évidemment, la difficulté se corse avec trois phases distinctes.

Ces quelques minutes semblent un peu laborieuses, avec toujours ce manque de vitesse et une certaine imprécision qui se dégage à l'écran. Sonic Frontiers est à priori toujours attendu cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Sonic Colours est lui vendu dès 36,51 € sur Amazon.