Sonic Frontiers : 7 minutes de gameplay en monde ouvert entre phases de plateforme et énigmes

SEGA a laissé passer de longs mois sans nous donner de nouvelles de Sonic Frontiers, son prochain épisode inédit mettant en scène le hérisson bleu, dont un premier aperçu avait été dévoilé lors des Game Awards 2021. Il a fait son retour médiatique hier avec la diffusion d'un teaser et la promesse de bien des informations tout au long du mois de juin par l'intermédiaire d'IGN First, à commencer par la diffusion ce mercredi d'une toute première bande-annonce de gameplay. Alors, ça donne quoi ?

Ces près de 7 minutes de jeu ont de quoi laisser perplexe, entre le clipping apparent à plusieurs reprises et un monde ouvert qui parait bien vide de vie en dehors de Sonic, mais aucun combat n'a été montré, alors il est peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions sur ce point. Ce qui se ressent également au visionnage, c'est un certain manque d'effet de vitesse même lorsque le personnage court à fond, un comble pour une telle licence. Nous pouvons sinon voir Sonic grimper une tour par divers moyens, via des bumpers, des anneaux ou en grindant sur des rails comme à son habitude, mais aussi en courant sur des surfaces verticales qui semblent prévues à cet effet, qu'il peut aussi gravir en pratiquant l'escalade à mains nues.

Cette vaste île abrite donc divers éléments non naturels propres au gameplay des jeux Sonic et autres items à collecter, mais aussi des énigmes comme faire bouger une statue pour ouvrir une porte, courir en utilisant le mystérieux pouvoir déjà aperçu dans les premières vidéos du jeu pour éteindre des flammes et faire apparaître un drôle de fruit, ou encore marcher sur les cases d'une grille dans un ordre précis. Bon, ça ne va pas chercher bien loin pour le moment, mais il y a un petit côté Immortals Fenyx Rising qui se dégage de tout ça et qui n'est pas pour nous déplaire.

Au final, ce véritable premier aperçu du gameplay de Sonic Frontiers sonne presque plus comme une démo technique qu'un jeu devant sortir cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Espérons que les prochaines vidéos soient plus rassurantes. Sonic Colours est sinon vendu sur Amazon dès 36,55 €.

