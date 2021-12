TGA 2021 : Sonic Frontiers, un titre et un vrai trailer pour le jeu de 2022, il sera bien en open world !

Les Game Awards 2021 n'auront pas permis aux fans de Sonic que de découvrir la première bande-annonce du deuxième film sur le personnage. L'évènement de Geoff Keighley fut aussi l'occasion d'apercevoir le prochain épisode original de la saga de jeux vidéo, attendu depuis des années et teasé l'été dernier.

À l'époque, le possible titre de Sonic Raiders avait été découvert, avant que d'autres fuites et rumeurs rapportent le nom de Sonic Frontiers. Et c'est bien cet intitulé de Sonic Frontiers qui sera utilisé, comme un trailer vient de le confirmer. Pour la première fois dans la série, c'est un environnement très ouvert dénommé Starfall Island que nous sera proposé, avec de grands espaces à explorer à toute vitesse, et forcément des lieux plus singuliers remplis de défis, et des boss qui donneront du fil à retordre.



LES MONDES VONT S'ENTRECHOQUER DANS LA TOUTE NOUVELLE AVENTURE SONIC THE HEDGEHOG. Fonce vers de nouveaux sommets et découvre les joies que procure la vitesse dans une zone libre, une expérience totalement inédite. Affronte des ennemis puissants en traversant les paysages de Starfall Islands, clairsemés de forêts, de cascades, de déserts et bien d'autres ! En 2022 - Élance-toi vers un nouvel univers.





Sonic Frontiers est toujours officiellement annoncé pour 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, sans plus de précisions sur la date de sortie. D'ici là, Sonic Colours Ultimate est disponible à partir de 35,69 € sur Amazon.fr.