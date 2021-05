Sonic Rangers : un mystérieux jeu inédit teasé sur consoles et PC !

Bon, autant se l'avouer, la diffusion préenregistrée Sonic Central dédiée aux 30 ans du hérisson bleu de SEGA n'a pas été le théâtre de folles annonces à même de créer de la hype, même si l'officialisation de Sonic Colors: Ultimate et son anime auront de quoi nous faire plaisir cette année. Fort heureusement, il y a eu un one more thing sous la forme d'un rapide teaser qui nous laisse sur notre faim.

Si vous vous demandiez ce que mijote la Sonic Team depuis Sonic Forces paru en 2017, voilà donc un début de réponse. Ce mystérieux jeu sans nom à l'heure actuelle paraîtra en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et PC, et ce sont malheureusement les seules informations concrètes disponibles. Du reste, l'ami Sonic est vu en train de courir en pleine nature, normal, jusqu'à ce qu'un effet numérique apparaisse et qu'un étrange symbole façon crop circle soit dessiné par les traces laissées au sol... Voici ce que déclare le communiqué de presse reçu au sujet de ce jeu :

Préparez-vous à un voyage décoiffant avec le nouveau jeu mastodonte mettant en scène le hérisson énervé développé par la Sonic Team, l'équipe derrière Sonic Generations et Sonic Forces.

Espérons que SEGA ne nous laisse pas sur cet aperçu trop longtemps et communique sur ce nouveau jeu Sonic the Hedgehog dans les mois à venir. En attendant, Sonic Mania Plus est vendu 22,10 € sur Amazon.

Mise à jour : il semblerait que SEGA ait commis une petite bourde, puisque l'introduction du communiqué de presse fait mention d'un certain Sonic Rangers, qui serait donc le nom de ce nouvel épisode.

De nouvelles expériences sur consoles - Sonic Colors: Ultimate et Sonic Rangers - des détails à propos de Sonic Prime sur Netflix, des informations sur les jeux mobile, un évènement musical d'envergure et bien plus encore !

En attendant une confirmation de l'éditeur, prenez tout de même cela avec des pincettes.