BON PLAN Switch : une carte micro SD 128 Go achetée, un jeu Sonic offert !

La Switch est la console de Nintendo qui continue de cartonner à travers le monde. Si vous êtes un amoureux du hérisson bleu de SEGA et que vous recherchez une micro SD pour votre machine, sachez qu’une campagne alléchante a été lancée à la Fnac. En effet, et comme vous l’avez lu dans le titre, pour l’achat d’une carte Alpha Omega de 128 Go, un jeu « Sonic » est offert.

Parmi les productions proposées, vous avez le choix entre :

Sonic Mania Plus ;

; Sonic Origins Plus – Day One Edition ;

; Sonic Colors Ultimate ;

Sonic Forces.

Concernant le prix, la carte est affichée à 49,99 €, le jeu, lui, est gratuit (vous l’aurez compris).