TGA 2021 : Nightingale, FPS, survie, craft, univers partagé et fantasy victorienne font bon ménage dans ce nouveau jeu par des anciens de BioWare

Et un jeu de plus à ajouter à votre liste de titres à surveiller si vous aimez les expériences en ligne. Improbable et son studio Inflexion Games, le nouveau nom de l'équipe Improbable Edmonton dirigée par Aaryn Flynn et d'autres anciens de BioWare, ont profité de la scène des Game Awards pour dévoiler leur premier projet, Nightingale.

Il prendra la forme d'un jeu de survie et de crafting dans un monde partagé, aux inspirations mêlant époque victorienne et fantasy. En tant que Realmwalker, nous y explorerons différents mondes fantastiques via des portails mystiques, dans le but de trouver le dernier havre de paix de l'humanité, Nightingale. Le jeu sera jouable seul ou en groupe avec d'autres survivants, mais toujours en ligne, mêlera collecte de ressources pour construire des colonies, fabrication d'outils et d'armes, et lutte contre des monstruosités mortelles que sont les Fae, dans des combats en vue FPS.

EXPLOREZ LES ROYAUMES : traversez des forêts menaçantes, des marécages épouvantables et des déserts scintillants, tout en restaurant les portaux menant plus profondément vers les terres des Fae.

CONSTRUISEZ & FABRIQUEZ : construisez des domaines, des fermes et des communautés pour vivre de la terre. Fabriquez les outils, équipements et armes dont vous avez besoin pour survivre.

UN MONDE PARTAGÉ : Aventurez-vous seul ou unissez-vous avec d'autres joueurs. Combinez vos forces et vos compétences et affrontez ensemble les défis des royaumes.

LA FANTAISIE VICTORIENNE : les royaumes d'un monde ouvert vous plongent dans un décor Victorien mystique, où les vestiges de l'humanité sont menacés par la magie noire et les créatures cauchemardesques des Fae. « Notre équipe à Inflexion Games a travaillé avec diligence pour créer cet univers passionnant de magie, de mystère et d'émerveillement, et nous sommes contents de le révéler enfin au monde », a déclaré Aaryn Flynn, PDG d'Inflexion Games. « Nous avons également le privilège d'avoir des partenaires aussi extraordinaires qui soutiennent le studio, et d'être fièrement soutenus par Tencent, ainsi que de collaborer avec les équipes mondiales d'Improbable vu que nous exploitons ses outils IMS. » « Dès le début, nous savions que nous voulions créer un cadre de fantaisie complexe, aussi riche et plein d'histoire et de vie, que tout ce qu'on a créé par le passé. Les royaumes de Nightingale sont vastes et ont de nombreux secrets à découvrir, et nous avons hâte que les joueurs commencent à les découvrir. »

La sortie de Nightingale est d'ores et déjà prévue pour 2022 avec un accès anticipé sur PC. Des tests fermés auront lieu avant cela : vous pouvez vous inscrire pour y participer ici.