Sonic Frontiers : finalement un autre nom pour le projet Sonic Rangers de 2022 ?

Officiellement, le nouveau jeu Sonic de 2022 n'a pas de nom. Il avait été révélé lors d'un évènement pour les 30 ans du héros avec un simple teaser, tandis que SEGA avait déclaré qu'il s'agirait d'un épisode orienté action prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Mais certaines versions du communiqué de presse mentionnaient tout de même le nom de Sonic Rangers, visiblement un titre à l'étude que l'éditeur avait oublié de retirer.

Il se pourrait cependant qu'il ne s'agisse pas de l'intitulé définitif. Des internautes curieux ont découvert que SEGA avait enregistré la propriété du nom Sonic Frontiers au Japon il y a quelques semaines. L'information est d'autant plus intéressante qu'un membre de 4Chan avait déclaré le 17 octobre que le titre avait été justement été changé en Sonic Frontiers, et qu'il proposerait un gameplay en monde ouvert à la The Legend of Zelda: Breath of the Wild, rien que ça. Dans les deux cas, que ce soit avec Rangers ou Frontiers, nous retrouvons une idée de grands espaces qui pourraient coller à cette approche.

En attendant la confirmation de SEGA, rien n'est assuré, que ce soit au niveau du nom ou du concept, mais il faut avouer que la fuite paraît crédible. D'ici là, Sonic Colours Ultimate est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Sonic Rangers : même pour la Sonic Team, l'annonce du nouveau jeu était « un peu prématurée »