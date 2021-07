Sonic Rangers : même pour la Sonic Team, l'annonce du nouveau jeu était « un peu prématurée »

À l'occasion des 30 ans de la saga, SEGA a officialisé l'arrivée d'un nouveau jeu vidéo Sonic orienté action en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Et suite à une possible boulette de l'éditeur, nous savons peut-être déjà qu'il s'appellerait Sonic Rangers. En revanche, nous n'avons pas encore appris grand-chose d'autre à son sujet...

Takashi Iizuka, directeur de la Sonic Team, est revenu sur la révélation sommaire du projet dans les colonnes de 4Gamer. De son propre aveu, elle était un peu prématurée, mais justifiée par l'envie de marquer le coup pour l'anniversaire de la licence. Pour ce qui est des prochaines informations et de l'explication sur l'étrange symbole montré dans le teaser, il nous demande également d'être patients : faudra-t-il attendre encore plusieurs mois avant d'avoir des nouvelles concrètes de Sonic Rangers ?

Nous n'avons pas annoncé de nouveau jeu d'action pour la série Sonic depuis Sonic Forces, et cela a amené quelques fans à s'inquiéter. Même si c'était un peu prématuré, je voulais au moins profiter de l'occasion du 30e anniversaire pour annoncer qu'un tout nouveau titre était en développement. 4Gamer : Y a-t-il une signification derrière le mystérieux symbole qui a été présenté ? C'est quelque chose de symbolique qui apparaît dans le jeu, mais le sens reste un secret. Cependant, je dirai que ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait déterminer par déduction. Nous finirons par partager plus de détails, alors veuillez patienter un peu plus longtemps.

