Sonic Origins : une compilation des premiers jeux cultes avec des fonctionnalités inédites annoncée

Les portages des premiers Sonic ne manquent pas, et ce sur toutes les générations de consoles. Pourtant, pour les 30 ans du personnage que SEGA célébraient avec un Sonic Central spécial aujourd'hui, il y aura encore une compilation regroupant 4 des titres les plus emblématiques de la saga.



Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD seront regroupés dans Sonic Origins, un projet prévu pour 2022 sur des plateformes récentes encore non précisées. Il nous permettra de revivre les émotions des premiers volets, mais avec des nouveautés en termes de contenu et de fonctionnalités. Des modes ou des niveaux inédits seront-ils de la partie ? SEGA promet des informations à ce sujet dans les mois qui viennent.

D'ici là, Sonic Mania est disponible à partir de 26,48 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Sonic Colors: Ultimate, l'édition remastérisée officialisée et datée avec des nouveautés, une série animée Rise of the Wisps en amuse-bouche !