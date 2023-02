Sonic Origins Plus : un nom curieux enregistré en Corée du Sud, bientôt une compilation plus complète ?

SEGA a fête les 30 ans de Sonic avec une compilation spéciale revenant aux sources de la saga. Sonic Origins regroupe sous un même toit Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD, avec des améliorations visuelles, des modes Classique et Anniversaire et de nombreux bonus.

L'éditeur aurait pu s'arrêter là, mais il semblerait qu'il veule proposer une collection encore plus complète dans les mois à venir. Le Game Rating and Administration Committee of Korea, organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud, vient en effet d'enregistrer l'intrigant nom de Sonic Origins Plus, sans pour autant nous donner davantage d'indice sur ce que pourrait livrer cette version améliorée.

Le projet va-t-il suivre la voie de Sonic Mania Plus (disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr), qui avait ajouté gratuitement 2 personnages jouables, des modes Encore et Competition, et plus encore ? Ou carrément ajouter un épisode rétro en plus, ou Sonic the Hedgehog 4 ? L'extension sera-t-elle encore gratuite ? SEGA en profitera-t-il pour proposer une version physique ? Beaucoup de questions, et aucune réponse tant que l'éditeur n'officialise pas ses intentions.