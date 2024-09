Sonic Central 2024 : SEGA nous donne rendez-vous pour découvrir les nouveautés de la licence

Avec le Tokyo Game Show 2024, la semaine était déjà bien remplie, mais c'était sans compter sur des annonces de dernières minutes. Ainsi, ce mardi 24 septembre, en plus du Level-5 Vision 2024: To the World's Children, du State of Play (même s'il est plutôt le 25 en Europe et au Japon) et dans une moindre mesure du prochain Tekken Talk qui fera la part belle à Heihachi Mishima, c'est une présentation Sonic Central 2024 qui va être diffusée à 18h00.

La précédente édition remonte au mois de juin 2023 et n'était pas particulièrement marquante, il faut dire qu'un tel format pour une seule licence oblige à meubler avec pas mal de pubs pour des produits dérivés. La seule indication que nous avons pour le moment est la mention de projets à venir, de partenariats et d'évènements pour l'année 2025.

Il va sans dire que Sonic x Shadow Generations devrait au moins faire une apparition pour rappeler sa date de sortie, tout comme le long-métrage Sonic 3, le film, qui nous a déjà vendu du rêve avec sa première bande-annonce. Nous devrions aussi avoir des nouvelles de Sonic Rumble, le Battle Royale à 32 joueurs destiné aux mobiles sous iOS et Android, qui aux dernières nouvelles devait sortir cet hiver. La collaboration avec Two Point Museum pourrait également faire parler d'elle.

Bien entendu, nous ferons le point sur les annonces et partagerons le flux vidéo lorsqu'il sera disponible.

