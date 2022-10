Sonic Frontiers : l'arbre de compétences et les capacités du hérisson à l'honneur d'une nouvelle vidéo

Dans moins d'un mois sortira Sonic Frontiers, un épisode pas comme les autres qui nous proposera d'arpenter un monde formé de zones ouvertes, en plus de courir à toute vitesse dans des niveaux plus classiques. Nous avons déjà pu avoir un avant-goût de son scénario, de ses possibilités de gameplay et même de la forme Super Sonic lors d'un combat de boss. SEGA fait désormais le point plus précisément sur les affrontements et les améliorations de notre héros, car oui, il se met lui aussi à utiliser un arbre de compétences comme évoqué précédemment.

Comme vous pouvez le constater dans la bande-annonce diffusée pour l'occasion, cet arbre de compétences est rudimentaire, avec une douzaine de capacités à débloquer en échange de « pièces » à ramasser sur les ennemis vaincus ou en détruisant des objets dans l'environnement. Face aux ennemis, Sonic peut toujours effectuer l'attaque téléguidée, le « drop dash » et le « stomp » (pour écraser la menace depuis les airs), mais il va devoir réunir des graines rouges et bleues respectivement liées à la puissance et à la défense pour devenir plus fort. En effet, il est dit que les ennemis de Kronos Island, la première île du jeu, ne sont rien en comparaison de ceux des suivantes...

Pour se défaire des menaces, il pourra compter sur des combos et utiliser le Phantom Rush une fois la jauge adéquate remplie, donnant l'impression qu'il se démultiplie à l'écran. À distance, le Sonic Boom balancera des ondes de choc avec ses coups de pieds. Sinon, le Wild Rush le fera zigzaguer vers l'ennemi, pratique en cas d'attaque ciblée, avec pour résultat un coup puissant. En plus de son utilisation pour des énigmes, la Course-boucle nous permettra de courir autour des créatures possédant un bouclier pour le briser, voire de s'amuser à tourner en rond dans l'environnement pour récupérer des anneaux, indissociables de la licence et servant en quelque sorte de jauge de vie. Mais le mieux sera tout de même de ne pas se faire blesser en parant les attaques et contre-attaquant ensuite.

Enfin, tout cela sera mis à contribution lors des affrontements face aux Gardiens, les boss possédant chacun leurs propres mécaniques à surmonter.

Si cet aperçu vous a convaincus, Sonic Frontiers est attendu le 8 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.

