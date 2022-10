Sonic Frontiers : un DLC collaboratif gratuit avec Monster Hunter dévoilé, avec des skins et une activité supplémentaire surprenante

Par le passé, nous avons été plus habitués à voir du contenu Sonic dans Monster Hunter que l'inverse. Mais pour Sonic Frontiers, un épisode au monde plus ouvert que jamais, Capcom va rendre la pareille à SEGA via un DLC collaboratif en lien avec la série Monster Hunter pour l'aventure du hérisson bleu, d'ores et déjà présenté et imagé.



Ce pack entièrement gratuit sera disponible le 15 novembre (à 2h00 heure française, pour être précis), pile une semaine après le lancement de Sonic Frontiers, et débloquera 2 skins, l'Armure Rathalos et l'Armure Rathalos Felyne. Mais pas seulement, car ce DLC introduira aussi un mini-jeu de barbecue, permettant à Sonic de régulièrement compléter un défi court autour du feu pour regagner de la santé. Un vrai chasseur de monstres, ce hérisson.

Sinon, la date de sortie de Sonic Frontiers, c'est toujours pour ce 8 novembre sur PC, Switch, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TGS 2022 : Sonic Frontiers, Super Sonic fait face à un boss titanesque dans une bande-annonce inédite