Monster Hunter Rise : la collaboration pour les 30 ans de Sonic datée et présentée en vidéo

Tandis que Monster Hunter: World et son extension Iceborne vont prochainement faire leurs adieux avec deux collaborations, Monster Hunter Rise va de son côté en accueillir une nouvelle d'ici quelques jours. Souvenez-vous, lors du Tokyo Game Show en septembre dernier, nous avions appris qu'Arthur de Ghost 'n Goblins Resurrection ferait office de 5e cross-over entre les licences possédées par Capcom, mais ne serait pas la dernière pour autant puisque Sonic the Hedgehog s'inviterait également, sous une forme alors non précisée. Les détails quant à ce dernier partenariat sont désormais connus, bande-annonce et visuels à l'appui.

Entre des armures originales pour notre Chasseur et le Palico pour ressembler le plus possible au hérisson bleu de SEGA, et celle de Tails pour le Chumsky, le résultat a de quoi surprendre et amuser, de quoi fêter dans la bonne humeur les 30 ans du personnage. L'attente sera brève, puisque c'est la semaine prochaine, le vendredi 26 novembre, qu'une mise à jour permettra d'en profiter. Voici quelques détails supplémentaires en provenance du site officiel :

Deux nouvelles Quêtes Évènement spéciales ! Déplacez-vous à la vitesse du son en collectant des anneaux au rythme de quelques compositions classiques de la série Sonic the Hedgehog ! Trois armures uniques inspirées de Sonic et Tails ! Complétez les quêtes en collaboration pour débloquer des armures spéciales qui transformeront votre Palico en Sonic, et habilleront votre chasseur et votre Chumsky aux couleurs de Sonic et Tails ! L'armure spéciale « Tenue Sonic » pour votre chasseur et l'amure spéciale « Canyne Tails » pour votre Chumsky ! Recréez le célèbre duo de la série Sonic the Hedgehog avec ces armures spéciales !

Habillez votre chasseur aux couleurs de Sonic, et faites ressembler votre Chumsky à Tails avec ces équipements exclusifs ! L'armure spéciale « Costume Sonic » pour votre Palico ! Obtenez cette armure spéciale pour transformer votre Palico en Sonic !

Non seulement votre Palico ressemblera comme deux gouttes d'eau au hérisson bleu, mais il sera également capable d'effectuer une course tourbillon ! Lorsque vous utilisez un Bulbe Felvine pour renforcer temporairement votre Palico, il se transformera en Super Sonic ! Cela donnera lieu à une animation avec les 7 Chaos Emeralds !

En complétant les quêtes, vous obtiendrez des bibelots tels qu'une figure Sonic en guise de récompenses. De quoi décorer votre chambre dans le village de Kamura !

Pour rappel, Monster Hunter Rise sortira le 12 janvier 2022 sur PC (Steam) et aura droit l'année prochaine à une extension Sunbreak, mais ni au cross-play ou cross-save. Amazon propose actuellement la version Switch au prix de 42,99 €.

