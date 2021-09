Monster Hunter Rise : la 4e collaboration dévoilée, avec un personnage de Mega Man 11 !

Ces derniers mois, Capcom alterne les ajouts de contenu post-lancement pour ses deux jeux Monster Hunter sur Switch et PC. Ainsi, dernièrement, c'est Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin qui a eu droit à sa 3e mise à jour gratuite. Nous avions rendez-vous à l'automne pour deux nouvelles collaborations concernant Monster Hunter Rise et, alors que la saison débutera d'ici quelques jours (oui, déjà), l'éditeur ne tardera pas à nous proposer ce qu'il a prévu. Ainsi, après Akuma de Street Fighter qui changeait l'apparence de notre Chasseur, c'est une armure pour notre compagnon à quatre pattes le Chumsky (ou Palamute) à laquelle nous aurons droit, inspirée de Mega Man 11 !

C'est donc Rush, le toutou robotique de Mega Man qui va s'inviter dans l'univers de Monster Hunter Rise le 24 septembre et dont l'armure pourra être obtenue à l'issue d'une quête. Mieux, nous pourrons utiliser son Rush Jet pour filer à toute vitesse en volant et son Rush Coil pour nous propulser en l'air comme dans les jeux de plateforme. Et c'est malheureusement tout pour le moment, le changelog de la mise à jour n'ayant pas encore été diffusé à cette heure.

Monster Hunter Rise est toujours vendu 44,99 € sur Amazon pour la Switch et sortira l'an prochain sur PC.