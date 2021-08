Monster Hunter Rise : Akuma de Street Fighter débarque avec la 3e collaboration, deux autres sont à venir

Les fans de Monster Hunter ayant une Switch sont gâtés depuis quelques mois. Ils peuvent d'un côté profiter de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et son contenu post-lancement, et de Monster Hunter Rise de l'autre avec des collaborations en provenance d'autres licences de Capcom. Ainsi, en juillet, c'est l'apparence d'Amaterasu (Okami) qui a été ajoutée via la mise à jour 3.2. Nous savions déjà qu'une troisième opération du genre aurait lieu en cette fin août avec l'arrivée de la version 3.3.1, mais son contenu a de quoi surprendre !

Oui, c'est bien Akuma de Street Fighter qui viendra donner de sa personne, et ce dès vendredi, le 27 août. Une nouvelle quête évènement sera alors disponible, servant à débloquer une armure faisant ressembler notre Chasseur à l'ami Gouki, avec sa voix et les techniques que sont le Gohadoken, le Zanku Hadoken, le Goshoryuken et le Tatsumaki Zankukyaku. Les attaques à l'épée et au bouclier deviendront des coups de poings et de pied une fois l'apparence revêtue.

Le patch 3.3.1 sera disponible dès demain, 26 août, et voici son changelog :

Ajouts et changements importants De nouvelles quêtes évènements seront disponibles chaque semaine.

De nouveaux DLC peuvent être achetés via le Nintendo eShop. Corrections de bugs / Autres Base/Installations Correction d'un bug à cause duquel les events qui peuvent être activés pendant la quête « Arène 06 » apparaissaient parfois à des endroits aléatoires et non à des endroits fixes. Monstres Correction d'un bug où la boue d'Almudron ne s'affichait pas de façon parallèle au sol.

Correction d'un bug empêchant occasionnellement le joueur de pouvoir projeter le Somnacanth ou le Bishaten contre un mur après une Chevauchée de wyvernes dans le cas où ces monstres étaient de taille minimale.

Correction d'un bug à cause duquel le joueur se faisait empoisonner au contact des ailes du Bishaten si ce dernier tenait un Paralyfruit avec sa queue lors de son attaque bondissante.

Changement de la taille des monstres pour certaines quêtes.

Monstres concernés : Aknosom, Bishaten, Rajang, Teostra, Mizutsune supérieur, Rathalos supérieur, Zinogre supérieur, Valstrax écarlate. Joueur Correction d'un bug provoquant une erreur si la connexion était perdue ou si le joueur partait en quête lorsqu'un Pilpoil effectuait un combo ou une action de soutien.

Correction d'un bug empêchant le curseur d'accélérer en augmentant les valeurs pour la taille ou la position de certaines parties du corps lors de la modification des paramètres avancés à l'écran de création du personnage.

Correction d'un bug où la coiffure « Double queue de cheval » traversait le Heaume Lagombi et le Heaume Rathalos.

Correction d'un problème donnant parfois une apparence peu naturelle aux poignets du personnage lorsqu'il était équipé de Manches à fleurs.

Correction d'un bug entraînant parfois le blocage temporaire du Chumsky du joueur lors de l'exécution d'un combo en synchronisation avec les attaques du joueur s'il était équipé du Shuriken énorme.

Correction d'un bug provoquant parfois l'explosion des Grandes bombes barils immédiatement après leur placement.

Correction d'un bug dans la quantité de jauge spirituelle consommée lors d'un combo constitué d'une Attaque spirituelle sautée suivie d'une Attaque spirituelle avec l'épée longue (Attaque spirituelle III ou Attaque cruelle).

Correction d'un bug où le jeu attendait l'entrée d'une commande après avoir appuyé sur le bouton pour exécuter l'Attaque spirituelle Iai de l'épée longue.

Réduction de la fréquence des attaques suivant l'Attaque spirituelle Iai avec l'épée longue qui touchent le torse du Magnamalo même si le joueur attaque ses pattes avant.

Correction d'un bug qui provoquait une réduction des dégâts des autres attaques après avoir infligé un certain nombre de coups consécutifs avec la Valse des lames aériennes divines des lames doubles.

Correction d'un bug empêchant l'affichage du 5e effet de mélodie dans le journal lors de l'activation simultanée de 5 effets de mélodie avec la corne de chasse.

Correction d'un bug à cause duquel le bombardement du lancecanon touchait des zones en dehors de la direction à laquelle le joueur faisait face s'il effectuait l'action en se déplaçant.

Correction d'un bug à cause duquel les commandes directionnelles n'étaient pas enregistrées lors de l'utilisation de Fend-le-sol avec le lancecanon après un certain nombre d'actions.

Correction d'un bug entraînant l'apparition de phrases prédéfinies automatiques pour un seul joueur lorsque plusieurs joueurs étaient touchés en même temps par des munitions de soutien (munitions Démon/ Peau-de-pierre/ Guérison).

Correction d'un bug empêchant le talent Ébullition de niveau 3 d'infliger le fléau-bulles lorsque le joueur effectuait une attaque immédiatement après avoir esquivé avec l'arc. Autres Correction d'un bug où les dessins de la déesse du soleil récupérés restaient à l'écran si un autre joueur les collectait pendant l'écran de chargement au moment de rejoindre la quête évènement « Soleil levant ? » alors qu'elle était déjà en cours.

Corrections de textes.

Corrections de bugs divers.

Enfin, sachez que deux autres collaborations du genre sont prévues cet automne, sans plus de précision. Monster Hunter Rise est disponible sur Switch, Amazon le vendant 44,99 €, et sortira l'an prochain sur PC.