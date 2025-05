Monster Hunter Wilds : une collaboration démoniaque avec Street Fighter 6 dévoilée, ça va tabasser de la grosse bébête !

Alors que la croissance de Capcom est au beau fixe et que le mois de mai s'approche de sa conclusion, l'éditeur japonais nous redonne des nouvelles de son blockbuster Monster Hunter Wilds. Lorsque sa première grosse mise à jour gratuite a été présentée en mars, la roadmap faisait notamment mention d'une collaboration avec une autre de ses licences. Eh bien, sachez qu'il s'agira de Street Fighter 6, dont les personnages n'en finissent plus de changer d'univers puisque des skins sont actuellement disponibles dans Overwatch 2.

La bande-annonce servant à nous présenter ce cross-over reprend justement les codes des vidéos de SF6 et introduit la star de ce partenariat, le démoniaque Akuma. Eh oui, encore lui. Pour rappel, il avait été choisi pour apparaître dans Monster Hunter Rise en 2021. Nous pourrons donc adopter son apparence pour partir à la chasse et massacrer les gigantesques créatures de ce monde à coup de poing et de ses techniques, ou à l'aide des armes habituelles. Notre Palico pourra quant à lui revêtir un accoutrement le faisant ressembler à Blanka-chan.

Ces armures spéciales seront gratuites à leur arrivée la semaine prochaine, le mercredi 28 mai, mais des éléments cosmétiques sont également introduits et ce ne sera pas leur cas puisque la mention de DLC est présente. Alma va ainsi pouvoir se prendre pour Chun-Li et Cammy, entre autres nouveautés. La mise à jour 1.011 apportera le même jour un monstre alpha supplémentaire et d'autres ajouts et ajustements.

Du côté de Street Fighter 6, Elena va elle faire ses débuts dans le jeu de combat début juin.

