Street Fighter 6 célèbre les 20 ans de Monster Hunter avec une monstrueuse collaboration

En attendant l'arrivée d'Akuma dans le roster de Street Fighter 6 prévu pour ce printemps et de découvrir par la suite ce qui est prévu pour la deuxième année de contenu, Capcom a lancé ces derniers jours une collaboration avec l'une de ses licences phares. Après Exoprimal en début d'année, c'est donc dans le jeu de combat que Monster Hunter vient célébrer son 20e anniversaire. Une bande-annonce bien stylée où Blanka fait office de monstre face à un chasseur en armure de Rathalos a pour l'occasion été diffusée.

Comme avec SPY×FAMILY en début d'année, le Battle Hub a donc été décoré avec des éléments des jeux Monster Hunter, dont des Rathalos et Rathian en taille « réelle », et de la musique d'ambiance. Le mode Fighting Ground propose quant à lui un tutoriel permettant d'acquérir l'équipement Grande Mâchoire Wyverne pour notre avatar. Évidemment, la boutique du hub vend contre des Fighter Coins et Drive Tickets d'autres accessoires tirés de cet univers. Un Fighting Pass avec des récompenses premium est aussi disponible, comprenant un set Rathalos, une tête de Palico, le jeu classique Magic Sword: Heroic Fantasy ou encore une drôle d'emote Danse de Chasseur.

Un évènement Street Voter permet quant à lui depuis ce lundi de gagner 2 000 Drive Tickets en répondant simplement à la question suivante : « Quelle est votre arme préférée dans Monster Hunter ? » Capcom indique également que Kimberly et JP vont fêter leur anniversaire dans les semaines à venir, respectivement le 15 avril et le 1er mai, permettant d'obtenir des tickets d'entraînement et Kudos en participant à des tournois leur étant dédiés.

Les fans de Monster Hunter vont pouvoir retrouver Monster Hunter Stories et sa suite Wings of Ruin en juin prochain, de quoi occuper jusqu'à l'année prochaine et l'arrivée de Monster Hunter Wilds, dont nous ne savons rien de plus que ce qui a été dit officiellement, la récente rumeur relayée par certains étant un fake.

Si vous jouez sur PC, Street Fighter 6 est vendu 53,99 € chez Gamesplanet. Sur PS4, il est actuellement vendu 34,99 € par Cdiscount et 38,64 € du côté d'Amazon.