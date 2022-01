Monster Hunter Rise : un trailer et des détails pour la collaboration avec Universal Studios Japan, mais aucun film en vue

Comme Monster Hunter World: Iceborne en son temps, Monster Hunter Rise va également proposer une collaboration avec Universal Studios Japan. Au programme, non pas des skins et missions en lien avec les grands films qui ont inspiré les attractions du parc, mais simplement des armes et vêtements bleus et jaunes rappelant le logo, histoire de fêter dignement les 20 ans du lieu. Un Palico spécial à la parure pétante peut même être débloqué, gratuitement, comme le reste du contenu additionnel.

Les nouveautés sont détaillées ci-dessous. La date de sortie de ce DLC collaboratif est calée au 21 janvier 2022 sur Switch et à fin février sur PC.

Deux nouvelles quêtes collaboration ! Complétez ces quêtes afin d'obtenir des matériaux qui vous permettront de forger des armures exclusives pour votre personnage, votre Palico et votre Chumsky. Quête Évènement : USJ - Charge d'Arzuros ! Complétez cette quête pour obtenir des matériaux qui vous permettront de forger des armes, de l'équipement et une armure spéciale pour votre Palico ! Équipement Palico

Armure Ère d'azur et Éventail Ère d'azur F

Équipement Chumsky

Armure Ère d'azur et Lame drag. Ère d'azur C Quête Événement : USJ - Combat au temple ! Complétez cette quête pour obtenir des matériaux qui vous permettront de forger des armes, de l'équipement et une armure spéciale pour votre personnage ! Armes

Lame Astre bleu I



Arc drag. Ère d'azur I

Armure/Armure spéciale

Armure Âge d'azur Palico spécial ! « MEOW LIMIT! », un Palico spécial né de la collaboration avec Universal Studios Japan ! Complétez votre équipe avec ce Palico débordant d'énergie pour chasser sur le thème « NO LIMIT! » et célébrer dignement le 20e anniversaire du parc !

Lire aussi : Monster Hunter Rise : 8 millions de copies distribuées sur PC et Switch