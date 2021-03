Monster Hunter Rise : démo Version2 imminente, premier monstre en DLC gratuit confirmé, gameplay en mode Calamité et nouveau trailer

Le Monster Hunter Digital Event de ce lundi fut l'occasion de nous en dire plus sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, mais Capcom en a surtout profité pour faire un gros point sur Monster Hunter Rise. Pour retrouver les informations déjà connues sur les éditions spéciales, les bonus et le gameplay, nous vous renvoyons vers le replay, mais pour les quelques annonces du jour, c'est par ici que ça se passe.

Un trailer inédit a été diffusé, confirmant le retour du Nargacuga et du Zinogre, avant de nous plonger dans le village de Kamura, où se prépare l'imminente Calamité. S'en est suivi un retour sur le Filoptère, notre grappin aux multiples utilisations, la découverte des Talents de substitution, des compétences à acheter contre des Liens de Soie pour réaliser des combos inédits, et un voyage accéléré pour retrouver les environnements et le bestiaire déjà confirmés. Le producteur Yasunori Ichinose a ensuite pris la parole pour parler des quêtes Calamité, des missions de défense avec des machines de chasse où il faut résister à des hordes de monstres. La dynamique de ces missions aux airs de tower defense a été expliquée, pour ceux que cela intéresse.

Il a aussi parlé des Quêtes Village, à jouer en solo, et des Quêtes Grand-Camp, jouables seules, mais pensées pour être faites à plusieurs, et dont la difficulté évoluera en fonction du nombre de participants (4 au maximum), y compris en cas de départ au cours de la mission. Et il y aura même un mode Photo pour immortaliser nos parties ou nos groupes !

Vous n'en pouvez plus d'attendre ce Monster Hunter Rise ? Bonne nouvelle, la démo proposée pendant quelques jours en janvier va faire son retour avec une Version2 dès ce 12 mars ! Au programme, une quête contre le Magnamalo et le retour des 4 précédentes, un Nintendo Switch Online toujours obligatoire pour en profiter, et la possibilité de simplement mettre à jour la première démo si vous ne l'avez pas désinstallée et de remettre son compteur d'essais à zéro. Le patch pèsera 0,2 Go et le nouveau client 1,8 Go : vous aurez 30 essais pour battre le Grand Izuchi ou le Mizutsune, et passé ce cap, l'ensemble de la démo deviendra inaccessible. Cette fois, aucune date du retrait de l'eShop n'est évoquée, mais Capcom se garde le droit de l'enlever dès qu'il le désire.

La date de sortie de Monster Hunter Rise, c'est pour le 26 mars 2021, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 44,99 € sur Amazon.fr. Et cela ne marquera que le début de l'épopée : comme les précédents volets, celui-ci aura droit à des mises à jour régulières ces prochains mois. Un teaser confirme que les festivités débuteront dès la fin avril avec l'ajout du Chameleos, une augmentation du RC Max et des fonctionnalités qui lui sont associées qui seront élargies.

